Rede social X sofre "apagão" em vários países

Diogo Barreto , Negócios 14:40
Milhares de utilizadores por todo o mundo deram conta de um apagão na rede social.

A rede social X, detida pelo multimilionário sul-africano Elon Musk, está a apresentar problemas de funcionamento em diversos países, incluindo em Portugal.

No serviço DownDetector, no qual os utilizadores podem reportar problemas com diferentes plataformas online, desde as 13:00 horas de Lisboa que o número de queixas sobre o não funcionamento do X (antigo Twitter) disparou. Quando se acede à rede social, a mesma ainda carrega parte do site, mas depois mostra a mensagem "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

Só nos EUA mais de 11 mil utilizadores reportaram as falhas no X, enquanto no Reino Unido foram já mais de três mil utilizadores, de acordo com a publicação . Na secção de comentários, utilizadores de outros países, como o Canadá e a Eslovénia, também estão a reportar problemas na plataforma, o que aponta para a extensão do problema. 

Em Portugal, já foram reportados mais de 700 acessos com problemas à rede social X, segundo o DownDetector.

A rede social X ainda não avançou ainda detalhes para a falha que está a afetar o funcionamento da plataforma.

