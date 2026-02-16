Rede social X volta à normalidade após falha nos serviços a nível mundial

Plataforma sofreu esta segunda-feira uma quebra em vários países, incluindo Estados Unidos, Portugal e Espanha. As causas são desconhecidas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A rede social X, anteriormente Twitter, voltou ao normal por volta das 14h30 desta segunda-feira, após sofrer uma quebra em vários países uma hora antes, incluindo Estados Unidos, Portugal e Espanha, por causas ainda desconhecidas.



Falha no Twitter (X) afeta serviços em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Europa Press via AP

Os utilizadores da rede social comunicaram à página Downdetector problemas com o serviço tanto na aplicação móvel como na versão web, de acordo com os relatórios enviados ao 'site' no momento da ocorrência.

A rede social X (anteriormente Twitter) sofreu hoje uma nova queda no seu serviço a nível global, o que impede os utilizadores de utilizar a plataforma normalmente, partilhar publicações ou enviar mensagens.

De acordo com o portal especializado Downdetector, a queda ocorreu a partir das 13h41 (hora de Lisboa) de hoje, quando foram relatados problemas tanto na aplicação como no 'site' do X.

A queda está a afetar todos os utilizadores da plataforma a nível global, incluindo os utilizadores portugueses, que por volta das 14h11 tinham entrado 589 queixas. Em Espanha, foram registados 3.818 relatos, com erros como a impossibilidade de consultar as últimas publicações partilhadas na rede social, bem como enviar e receber mensagens.

Ao aceder ao 'site', aparece o logótipo de carregamento do X e, após uma espera maior do que o habitual, é exibida a notificação de erro "algo correu mal, não é culpa sua".

Esta nova falha no serviço ocorreu exatamente um mês após o mesmo incidente numa queda anterior relatada em 16 de janeiro, na qual os servidores do X não respondiam, exibindo a mensagem de erro 522.