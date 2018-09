Carlos César assumiu esta posição no final da reunião semanal da bancada socialista, na Assembleia da República, depois de interrogado se estava excluída a possibilidade de os funcionários públicos terem um aumento do respectivo salário base em 2019.

O líder parlamentar do PS afirmou, esta quinta-feira, estar em estudo a possibilidade de o Orçamento do Estado para 2019 contemplar um aumento do salário base dos trabalhadores da administração pública, "pelo menos" nos níveis remuneratórios mais baixos.



"Pensamos que é possível trabalhar - e estamos a trabalhar - para ver se há também um aumento da remuneração base, pelo menos até a um determinado nível salarial", respondeu o presidente do Grupo Parlamentar do PS.



Perante os jornalistas, o líder da bancada socialista referiu que em 2019, em média, os funcionários públicos terão aumentos na ordem dos 2,9% "por via da entrada em vigor dos descongelamentos".



Do ponto de vista político, Carlos César advertiu, contudo, que "a postura do PS é a de evitar que, até à conclusão das negociações que envolvem o Orçamento do Estado para 2019, sejam anunciadas manifestações de concordância ou de discordância".



"Apenas o fazemos com carácter excepcional, quando entendemos que é absolutamente necessário clarificar o nosso posicionamento, tal como fizemos a propósito das questões referentes à especulação imobiliária", declarou o presidente do Grupo Parlamentar do PS, numa alusão às propostas do Bloco de Esquerda sobre este tema.