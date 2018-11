O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse esta quinta-feira estar surpreendido com a "inexplicável exclusão do futebol" na redução do IVA sobre bilhetes para espectáculos ao vivo.

Em declarações enviadas por escrito à agência Lusa, Proença referiu-se à proposta de redução do imposto de valor acrescentado (IVA) de 13% para 6% em touradas, por parte do Partido Socialista, recordando uma audiência com o grupo parlamentar do PS em 31 de Julho.

"É, no mínimo, estranho que passados quatro meses o compromisso com a Liga tenha sido esquecido e que o futebol continue a ser ignorado pelo poder político no que se refere à descida da taxa de IVA e à sua equiparação a outros espectáculos públicos, conforme acontecia até 2012", afirmou.