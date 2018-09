Os preços de venda das casas em Portugal Continental subiram 16,4% em maio face ao mesmo período de 2017, "continuando a tendência de aceleração da variação homóloga", segundo as estimativas da Confidencial Imobiliário.De acordo com os dados esta segunda-feira revelados pela Confidencial Imobiliário, que têm por base os preços efectivos de transacções registados no âmbito do Sistema de Informação Residencial daquela entidade, em maio, "o preço da habitação aumentou 16,4% face ao mesmo mês de 2017".Tal subida evidencia "uma nova intensificação no ritmo de subida" e continua "a tendência de aceleração da variação homóloga verificada desde final de 2015 (e apenas interrompida no final de 2016)", acrescenta aquela entidade em comunicado."Depois de terminar 2017 nos 12,8%, a subida homóloga do preço das casas tem registado uma forte intensificação já este ano, de tal forma que os preços em maio estão 6% acima do patamar registado em Dezembro", observa.Em termos mensais, os preços das casas aumentaram 0,9% em Maio, mas abrandaram face aos 2% verificados em Abril.Na nota, a Confidencial Imobiliário, entidade que se dedica às estatísticas no sector, salienta ainda que "desde Julho de 2016 que o Índice de Preços Residenciais regista subidas mensais ininterruptas, a mais alta das quais (+2,4%) observada em Junho do ano passado".