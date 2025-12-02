Sábado – Pense por si

Dinheiro

Prada conclui compra da Versace por 1.184 milhões de euros

Lusa 16:13
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Em abril deste ano, quando a compra foi anunciada, a Prada, uma das principais marcas de moda italiana, tinha indicado que o preço da aquisição seria de 1.250 milhões de euros.

O grupo Prada concluiu esta terça-feira a compra da marca de moda Versace por 1.375 milhões de dólares (cerca de 1.184 milhões de euros), após a aprovação das autorizações correspondentes.

Prada investe na aquisição da Versace por 1.184 milhões de euros
Prada conclui compra da Versace por 1.184 milhões de euros
Prada investe na aquisição da Versace por 1.184 milhões de euros
Prada conclui compra da Versace por 1.184 milhões de euros

"A Prada anuncia hoje a conclusão da aquisição da Versace da Capri Holdings, após ter obtido todas as autorizações regulamentares necessárias", informou a empresa num comunicado em que não menciona o valor da transação.

O vendedor, Capri Holdings, precisou que a operação concluída tem um valor de 1.375 milhões de dólares (cerca de 1.184 milhões de euros).

Em abril deste ano, quando a compra foi anunciada, a Prada, uma das principais marcas de moda italiana, tinha indicado que o preço da aquisição seria de 1.250 milhões de euros.

O presidente e diretor-executivo da Capri Holdings, John D. Idol, explicou que os fundos obtidos com a venda da Versace serão destinados ao pagamento da maior parte da dívida da empresa.

"Continuamos focados em executar as nossas iniciativas estratégicas na Michael Kors e na Jimmy Choo para maximizar o potencial das nossas marcas", afirmou.

O responsável desejou à equipa da Versace "muito sucesso no futuro" e expressou a sua convicção de que a Prada é "o parceiro ideal (...) para a sua próxima era de crescimento".

Assim que a operação for concluída, Lorenzo Bertelli assumirá o cargo de presidente executivo da marca.

Artigos Relacionados
Tópicos Empresas Fundos de investimento Crédito e dívida Preços Prada Versace Michael Kors Lorenzo Bertelli Jimmy Choo John D. Idol
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

CR7 e o zepelim

A propósito das tolices que se disseram em torno da visita de Ronaldo a Trump, lembrei-me de uma de muitas letras geniais de Chico Buarque: “Geni e o Zepelim”.

Menu shortcuts

Prada conclui compra da Versace por 1.184 milhões de euros