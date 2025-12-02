Prada conclui compra da Versace por 1.184 milhões de euros

Em abril deste ano, quando a compra foi anunciada, a Prada, uma das principais marcas de moda italiana, tinha indicado que o preço da aquisição seria de 1.250 milhões de euros.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O grupo Prada concluiu esta terça-feira a compra da marca de moda Versace por 1.375 milhões de dólares (cerca de 1.184 milhões de euros), após a aprovação das autorizações correspondentes.

"A Prada anuncia hoje a conclusão da aquisição da Versace da Capri Holdings, após ter obtido todas as autorizações regulamentares necessárias", informou a empresa num comunicado em que não menciona o valor da transação.

O vendedor, Capri Holdings, precisou que a operação concluída tem um valor de 1.375 milhões de dólares (cerca de 1.184 milhões de euros).

Em abril deste ano, quando a compra foi anunciada, a Prada, uma das principais marcas de moda italiana, tinha indicado que o preço da aquisição seria de 1.250 milhões de euros.

O presidente e diretor-executivo da Capri Holdings, John D. Idol, explicou que os fundos obtidos com a venda da Versace serão destinados ao pagamento da maior parte da dívida da empresa.

"Continuamos focados em executar as nossas iniciativas estratégicas na Michael Kors e na Jimmy Choo para maximizar o potencial das nossas marcas", afirmou.

O responsável desejou à equipa da Versace "muito sucesso no futuro" e expressou a sua convicção de que a Prada é "o parceiro ideal (...) para a sua próxima era de crescimento".

Assim que a operação for concluída, Lorenzo Bertelli assumirá o cargo de presidente executivo da marca.