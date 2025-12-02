Americanos gastaram 368 milhões por hora em compras online entre Black Friday e Cyber Monday

As vendas online nos EUA cresceram 7,7% face ao registado no ano passado, somando 44,2 mil milhões de dólares.

As vendas online nos EUA entre o feriado de Thanksgiving, na passada quinta-feira, e a Cyber Monday totalizaram 44,2 mil milhões de dólares, sefundo dados da Adobe Analytics divulgados esta terça-feira. Este valor corresponde a uma média de 368,3 milhões de dólares por hora.



Compras online disparam: americanos gastam milhões entre a Black Friday e Cyber Monday

Em relação a igual período no ano passado as vendas cresceram 7,7%, um abrandamento face ao aumento de 8,2% observado em 2024, quando o valor ganho nas compras através da internet atingiram os 41,1 mil milhões de dólares.

Os números deste ano superaram os valores antecipados pela Adobe Analytics, que apontava para um valor de 43,7 mil milhões de dólares, o que correspondia a uma subida de 6,3%.

Só na Cyber Monday, a 1 de dezembro, os gastos dos consumidores norte-americanos cifraram-se em 14,25 mil milhões de dólares. Na Black Friday registou-se um recorde de 11,8 mil milhões de dólares em compras online.

"Os retalhistas norte-americanos apostaram fortemente em descontos nesta época festiva para alimentar a procura online. Este ano, os descontos ao longo deste período de cinco dias fez com que a Black Friday ameaçasse a liderança da Cyber Monday", refere Vivek Pandya, principal analista da Adobe Digital Insights, citado pela Reuters.

Sinal dos tempos, muitos consumidores recorreram a serviços com inteligência artificial (IA) para vasculhar produtos e comparar preços. O tráfego nos sites de retalhistas dos EUA ligado a IA disparou 670% na Cyber Monday e traduziram-se em compras no valor de 1,03 mil milhões de dólares, mais 4,2% do que há um ano.