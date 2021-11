Powerful Brand | Marcas com Valor: Como é que as marcas fomentam a inovação?  

11 e 12 novembro | 14h



Prosseguimos o ciclo de webinares da Powerful Brand com mais um encontro de especialistas para debater um grande tema do marketing nos nossos dias.



1º painel

Rodrigo Albuquerque, Diretor Executivo, Arena

Tiago Simões, Diretor de Marketing, SONAE MC

Rita Torres Baptista, Brand and Communications SVP, NOS



2º painel

Rita Amzalak, Diretora Executiva, Havas Media

Sandra Silva, Marketing & Digital Diretor, GrandVision

Vitor Pereira, Diretor Produtos, CRM, Marketing e Canais Digitais, Bankinter



· As marcas estão na vanguarda da inovação?

· Como se articula o fator inovação com o sucesso das marcas?

· Em que frentes estão as marcas a inovar? | Quais as prioridades?



Eduardo Dâmaso, diretor da SÁBADO, vai falar sobre estes e mais temas com especialistas e líderes de primeira linha.



Assista no site da SÁBADO.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana