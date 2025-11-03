Portuguesa Famel mostra E-XF, 100% elétrica, em Milão para chegar a público internacional

Marca histórica de motociclos participa em feira em Milão com o objetivo de chegar ao público internacional, mas atrasa chegada ao mercado para a segunda metade do próximo ano.

A renascida marca portuguesa Famel vai acelerar para Milão para apresentar a E-XF, nas versões Café Racer e Clássica na EICMA (do italiano Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), de 6 a 9 de novembro, um evento descrito como um dos maiores dedicados às duas rodas da Europa e do mundo.

"A nossa presença na EICMA traduz a aposta da marca em chegar ao público internacional que procura uma moto que tenha qualidade, estilo e que se diferencie pela experiência de condução através da conectividade, e com uma relação qualidade preço acima da média", afirma o CEO da Famel, Joel Sousa, citado num comunicado, enviado esta segunda-feira às redações.

Equivalente a 125cc, equipada com um motor de 5,5 kW e com uma autonomia até 120 km, a E-XF para a era elétrica tem um preço inicial na ordem dos 7.000 euros.

A chegada ao mercado está prevista apenas a partir do primeiro semestre de 2026, sendo que quando a marca foi relançada, com o anúncio da abertura de uma ronda de investimento, a expectativa era a de fazer as primeiras entregas das duas versões que "reavivam" os traços originais da icónica XF-17 no início de 2025.

Mas essa não é a única coisa que a Famel tem para mostrar no evento em Milão, com a marca a adiantar que pretende exibir as primeiras imagens de "um novo conceito de scooter elétrica", pensado para mobilidade urbana tanto B2C (Business-to-Consumer) e B2B (Business-to-Business)

"Estamos a construir uma marca que representa a inovação europeia e a mobilidade do futuro. Em Milão, queremos conectar-nos com parceiros estratégicos e distribuidores que acreditam que o futuro da mobilidade deve ser elétrico e centrado nas pessoas", reforça Joel Sousa.

A Famel foi relançada, no ano passado, com um "empurrão" de sensivelmente 2,5 milhões de euros do Fundo Novus, gerido pela Magnify Capital Partners, em parceria com o Banco Português de Fomento.

Fundada em 1949, como uma fábrica de aros metálicos, em Águeda, a Famel começou a produzir em 1950.

Sensivelmente uma década depois, inicia uma parceria com a alemã Zundapp para o fornecimento de motores e, em 1975, é lançada a XF-17, que viria a tornar-se a motorizada mais vendida em Portugal, com a procura a perdurar até meados dos anos 1990. A entrada de Portugal na então Comunidade Económica Europeia, em 1986, aliada à concorrência de marcas internacionais, figuram entre os fatores que colocaram a empresa numa trajetória descendente levando-a a declarar falência em 2002.

Seria preciso esperar por 2014 para se voltar a ouvir falar da Famel com o anúncio de um projeto de revitalização da marca e desenvolvimento de um protótipo. Em 2022, a moto elétrica E-XF é apresentada e, em 2024, arrancou então para a etapa da fabricação dos dois modelos (a Clássica e a Café Racer), mas ainda não chegou à estrada.