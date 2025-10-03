Sábado – Pense por si

Dinheiro

Apagão: Falhas em cascata na produção renovável causam colapso

Lusa 10:11
Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas

Painel de peritos europeu que investiga o incidente divulgou esta sexta-feira o relatório preliminar.

O apagão ibérico de 28 de abril foi provocado por uma sucessão de desligamentos súbitos de produção renovável, e subsequente perda de sincronismo com a rede continental europeia, segundo o painel de peritos que investiga o incidente.

Apagão ibérico em abril devido a falhas na produção renovável
Apagão ibérico em abril devido a falhas na produção renovável Bruno Colaço

Em atualização

Tópicos Energia hidroelétrica Automóvel Doenças e condições Doenças
Investigação
Opinião Ver mais
Renato Gomes Carvalho
Renato Gomes Carvalho
Panorama

Perto das pessoas e das comunidades

Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão. 

Menu shortcuts

Apagão: Falhas em cascata na produção renovável causam colapso