Portugal entre os mais endividados neste Natal

As famílias com filhos são as que mais se endividam com o Natal, mas à nossa frente estão países como a Irlanda, Grécia e Reino Unido. A geração entre os 18-21 anos também assume recorrer com frequência ao crédito.

Comprar presentes e comida numa época tão especial como o Natal tem levado cada vez mais pessoas a contraírem dívidas na Europa. A conclusão é do ECPR 2021 – European Consumer Payment Report, estudo da Intrum. O inquérito feito em 24 países coloca Portugal no 8º lugar dos que mais se vão endividar para corresponder às expectativas desta quadra.



São cerca de 16% dos inquiridos portugueses que assumem que vão contrair dívida. Os países que lideram esta tabela são a Irlanda, com 26%, a Grécia, com 25% e o Reino Unido, com 25%. Segundo o ECPR 2021, da Intrum, empresa de Serviços de Gestão de Crédito, 21% dos inquiridos portugueses acreditam que estarão mais endividados no final do Natal de 2021. Esta opinião é mais frequente em famílias com filhos. Outra conclusão é que as pessoas com rendimentos mais baixos são as que mais contraem dívida durante a época natalícia (23%), acima da média europeia que é de 17%.

Luís Salvaterra, Diretor-Geral da Intrum Portugal, revela que o estudo demonstra que quem não perdeu tantos rendimentos começou a preocupar-se mais com a situação financeira, poupando mais. "Esta é uma crise mais desigual do que há uns anos. Quem tem menos rendimentos, com trabalho precário, é mais afetado." E esclarece que se nota uma maior preocupação com literacia financeira e com as poupanças. Mesmo assim, diz, o aumento de dívida nunca é um bom indicador. "É sempre uma preocupação se aumentar o crédito", alerta à SÁBADO.