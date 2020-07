Rendas em Lisboa recuaram pela primeira vez em seis anos

As rendas de habitação em Lisboa registaram um decréscimo de 1,8% nos primeiros três meses deste ano face ao primeiro trimestre de 2019, a primeira queda em seis anos, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Confidencial Imobiliário no âmbito do Índice de Rendas Residenciais (IRR).





As rendas na capital têm vindo a abrandar o crescimento desde finais de 2017, quando dispararam 19% em termos homólogos. Um ano mais tarde, a subida era já de cerca de 12% e no final do ano passado esse valor cifrava-se em 1,4%.Também face ao trimestre anterior as rendas em Lisboa apresentaram um decréscimo, na ordem dos 2,3%, "invertendo a subida de 1,8% registada no quarto trimestre de 2019"

Já na cidade do Porto as rendas apresentaram um incremento de 7,9% em termos homólogos, um valor idêntico aos "dos últimos três trimestres".



Face ao trimestre anterior, as rendas subiram apenas 0,4%, abrandando perante os 3,1% observados nos últimos três meses de 2019.



Quanto a Portugal Continental, as rendas sofreram um aumento de 8,2%, "em linha com o observado nos dois trimestres anteriores, mas já evidenciando um ligeiro abrandamento face ao padrão de subidas verificado em 2018 e parte de 2019, sempre acima dos 10%", assinala a Confidencial Imobiliário.



Em relação ao último trimestre de 2019, a subida cifrou-se em 2,9%, mantendo o ritmo de crescimento verificado no último ano, "o qual se posicionou quase sempre acima dos 2%".