Portugal é o 9.º país da Europa onde se trabalham mais horas

País registou um aumento de 10% do número de horas trabalhadas nos últimos três meses: a quarta maior subida da União Europeia. Aumento do número de horas de trabalho foi maior nas mulheres.

Portugal foi o quarto país que mais aumentou o número médio de horas de trabalho por trabalhador nos últimos três meses em toda a União Europeia (UE). Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, o tempo de trabalho aumentou mais de 10% em apenas três meses, numa altura em que muitas empresas deixaram o teletrabalho.



A subida do tempo de trabalho foi maior nas mulheres, chegando aos 15%, do que nos homens, que trabalharam 5% mais tempo que no início do ano.

Segundo dados do Eurostat, Portugal é o nono país da Europa que mais horas trabalha: o horário de trabalho médio de um português é de 38,4 horas semanais, apenas ultrapassado pela Sérvia e Grécia (os únicos países onde se trabalham mais de 40 horas numa semana na Europa), além de Roménia, Polónia, República Checa, Bulgária, Eslováquia e Lituânia.