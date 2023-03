Em menos de um ano, o cabaz com 63 alimentos essenciais subiu 24,5 % e há produtos que praticamente duplicaram de preço. As razões são várias, desde a pandemia à guerra, passando pelo clima.

Por que está tudo mais caro no supermercado?

As contas são da Deco, associação de defesa dos direitos dos consumidores, e são assustadoras: a 23 de fevereiro de 2022, véspera da invasão russa na Ucrânia, um cabaz com 63 alimentos essenciais custava em Portugal 183,63 euros; a 16 de Fevereiro de 2023 esse total tinha subido para 228,66 euros, ou seja, mais 24,52%. O top 10 de más notícias para o consumidor inclui vários produtos que custam agora praticamente o dobro. Mas quais são as razões que explicam esta escalada de preços, bem acima da taxa de inflação? Fomos procurar respostas junto dos produtores e o cenário é deprimente e sem soluções a curto prazo.