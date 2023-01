Preço dos produtos agrícolas terá aumentado 24% na UE

É o que indicam as primeiras estimativas do Eurostat. Os produtos que mais aumentaram são os cereais, ovos e leite. A inflação em dezembro foi de 9,6%.

O índice de preços agrícolas estimados para 2022 indicam que, para quase todas as principais categorias de produtos e para as principais despesas agrícolas, estes foram substancialmente mais altos do que em 2021: espera-se um aumento de 24% dos produtos agrícolas, de acordo com as primeiras estimativas do Eurostat.