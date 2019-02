PIB cresceu 2,1% em 2018, abaixo da meta

A meta do Governo, inscrita em outubro no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, era de um crescimento de 2,3%.

A economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, revelou esta quinta-feira, 14 de fevereiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE). O ritmo de crescimento da atividade económica ficou duas décimas abaixo do previsto em outubro pelo Governo, no âmbito do Orçamento do Estado para 2019. No último trimestre do ano passado, o PIB cresceu 1,7% em termos homólogos.



A média das previsões dos economistas consultados pela Lusa já apontava para um crescimento de 2,1% em 2018, 0,7 décimas abaixo dos 2,8% de 2017. Para o último trimestre do ano passado, antecipava-se um crescimento homólogo de 1,7% e de 0,4% quando comparado com os três meses anteriores. Também na análise em cadeia o PIB ficou em linha com as previsões dos economistas.



