PIB acelera em cadeia com crescimento de 1,6% no primeiro trimestre

Bastante além das expectativas, o primeiro trimestre registou uma subida do PIB de 1,6% no primeiro trimestre, em cadeia, avança nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), numa primeira leitura para a evolução da economia no arranque do ano.



Os dados divulgados veem afastar um cenário de contração económica neste ano e superam em larga medida as estimativas avançadas pelo Governo de uma subida de 0,6% em cadeia assim como as previsões dos principais grupos de estudos económicos no país (com intervalos entre 0,1% e 1,4%).

Em termos homólogos, a subida do PIB foi de 2,5% (3,2% no trimestre anterior).

