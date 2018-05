A economia portuguesa abrandou nos primeiros três meses do ano, tendo desiludido face às expectativas. Exportações tiveram desempenho fraco e consumo privado abrandou. Investimento melhorou ligeiramente.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje que a economia portuguesa cresceu 2,1% em termos homólogos e 0,4% em cadeia no primeiro trimestre deste ano, desacelerando face ao último trimestre de 2017.



Na divulgação das Contas Nacionais Trimestrais de hoje, o INE confirma os valores para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre que tinha divulgado na estimativa rápida.



No último trimestre do ano passado, a economia tinha crescido 2,4% em termos homólogos e 0,7% em cadeia.