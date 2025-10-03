Sábado – Pense por si

Dinheiro

Peritos europeus apresentam hoje primeiro relatório sobre as causas do apagão

Lusa 07:47
Capa da Sábado Edição 30 de setembro a 6 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de setembro a 6 de outubro
As mais lidas

O apagão, classificado pela ENTSO-E como "excecional e grave", deixou Portugal e Espanha praticamente sem eletricidade durante mais de 10 horas. Aeroportos encerrados, congestionamento nos transportes e falta de combustíveis estiveram entre as consequências imediatas.

O painel de peritos europeus que investiga o apagão ibérico de 28 de abril divulga esta sexta-feira o primeiro relatório factual sobre o incidente, quase um mês antes do prazo inicial previsto, fixado em 28 de outubro.

Relatório sobre apagão ibérico de abril é divulgado por peritos europeus
Relatório sobre apagão ibérico de abril é divulgado por peritos europeus Bruno Colaço/Correio da Manhã

Depois da divulgação das conclusões preliminares, a Rede Europeia de Gestores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E, na sigla em inglês) tem agora até 30 de setembro de 2026 para publicar o relatório final sobre as causas do incidente.

O apagão, classificado pela ENTSO-E como "excecional e grave", deixou Portugal e Espanha praticamente sem eletricidade durante mais de 10 horas. Aeroportos encerrados, congestionamento nos transportes e falta de combustíveis estiveram entre as consequências imediatas.

Até agora, o aumento de tensão em cascata, um fenómeno técnico inédito na Europa, tem sido a causa apontada para o incidente. Esta foi a conclusão que resultou das anteriores reuniões do grupo de peritos, cujo painel integra a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), bem como operadores e reguladores de vários países europeus.

Apagão: 'Nos próximos três anos vamos ver melhorias no sistema elétrico'
Leia Também

Apagão: "Nos próximos três anos vamos ver melhorias no sistema elétrico"

Segundo a ENTSO-E, os aumentos de tensão em cascata --- observados no sul de Espanha na fase final do incidente --- foram seguidos de desligamentos súbitos de produção, sobretudo em instalações renováveis, e conduziram à separação elétrica da Península Ibérica em relação ao sistema continental, com perda de sincronismo e colapso da frequência e tensão.

Este tipo de perturbação nunca tinha sido identificado como causa de apagão em nenhum ponto da rede europeia. A confirmar-se esta conclusão, será necessária "uma análise e investigação aprofundadas por parte de todos os especialistas em sistemas elétricos da ENTSO-E", bem como a adoção de novas medidas para reforçar a resiliência, como tinha alertado o grupo de peritos.

O grupo de peritos tem já agendadas novas reuniões para 14 e 30 de outubro, 18 de novembro e 10 de dezembro.

Artigos Relacionados
Tópicos Adoção Transportes Espanha Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Península Ibérica Europa Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Renato Gomes Carvalho
Renato Gomes Carvalho
Panorama

Perto das pessoas e das comunidades

Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão. 

Germano Almeida
Germano Almeida

Um Presidente sem dimensão

O discurso de Donald Trump na AG da ONU foi um insulto às Nações Unidas, uma humilhação para Guterres, uma carta aberta a determinar a derrotada da Ordem Internacional Liberal, baseada no sistema onusiano. Demasiado mau para passar em claro, demasiado óbvio para fingirmos que não vimos.

Menu shortcuts

Peritos europeus apresentam hoje primeiro relatório sobre as causas do apagão