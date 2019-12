Fisco penhora mais de 58 mil salários

A Autoridade Tributária (AT) penhorou desde o dia 1 de janeiro até ao passado dia 1 de dezembro 58 752 salários e vencimentos por conta de dívidas fiscais, apurou o CM junto da AT. Trata- se de uma queda face a 2018. Com efeito, na totalidade do ano passado tinham sido penhorados 67 273 ordenados por conta de dívidas ao Fisco, um valor já inferior ao de 2017.