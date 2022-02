Pastéis de Belém é o restaurante com mais reviews do TripAdvisor

Se são ou não os melhores pastéis de nata do mundo (há até quem quem questione se devem ser classificados como tal), é uma discussão com décadas e que prevemos que se vá alastrar durante muitos anos. O que é inegável é que, ao fim de mil milhões de reviews publicadas na plataforma TripAdvisor, continua a ser a confeitaria dos Pastéis de Belém o espaço em Portugal com mais avaliações desde o início.