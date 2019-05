CP vai cortar oferta de serviços se não puder contratar pessoal

O presidente do conselho de administração da CP avisa, no relatório e contas de 2018 da empresa pública, que caso os recrutamentos de pessoal propostos não sejam aprovados "será inevitável a redução da oferta e, em consequência, o não cumprimento dos níveis de serviço preconizados no contrato de serviço público". Carlos Gomes Nogueira salienta que a CP se depara "com fortes constrangimentos à sua atividade decorrentes do atraso na concretização de investimentos na infraestrutura ferroviária, da obsolência e vetustez do parque de material circulante sem a correspondente substituição e da desaquação do quadro de efetivos dos diferentes níveis às necessidades funcionais".



