A Talkdesk fechou uma ronda de financiamento que a avalia em mil milhões de euros, tornando-a no mais recente "unicórnio" português.

A Talkdesk fechou uma ronda de financiamento de série B no valor de 100 milhões de dólares, revelou a empresa num comunicado emitido esta quarta-feira, 3 de Outubro.



Este financiamento eleva a avaliação da Talkdesk para 1,2 mil milhões de dólares, com a empresa a revelar que superou a barreira dos mil milhões, o que a torna no mais recente unicórnio português, depois da Farfetch e da Outsystems terem ascendido a este patamar.



Esta operação foi liderada pela Viking Global Investors, com participação de um dos actuais accionistas, a DFJ. Esta foi a "maior ronda de sempre conseguida por uma empresa privada no segmento de 'contact center'", realça a Talkdesk no comunicado, onde sublinha que "o financiamento é uma forte validação do actual desempenho da empresa e do potencial."



"O financiamento de hoje assegura que a Talkdesk vai prosseguir o nosso ímpeto de liderar uma mudança nesse mercado e servir os nossos actuais clientes tão bem como o rápido crescimento do número de ‘contact centers’ no mundo que procuram beneficiar de uma plataforma de nuvem moderna", realça Tiago Paiva, presidente executivo da Talkdesk.

A start-up portuguesa, fundada por Tiago Paiva e Cristina Fonseca, desenvolve soluções de software para "call centres" baseadas na cloud. Ainda em Setembro, a Talkdesk, que tem clientes de referência como a IBM e a Dropbox, anunciou a abertura de um segundo escritório nos EUA.

Em Julho foi considerada, pela revista Forbes, uma das "100 melhores empresas de cloud em 2017". A portuguesa ocupa a 79.ª posição numa lista liderada pela Stripe e pela Dropbox.



O terceiro unicórnio português

São já três as empresas portuguesas que alcançaram o patamar de unicórnio - que significa que a sua avaliação superou os mil milhões de euros.

A 5 de Junho, a Outsystems revelou que fechou uma ronda de financiamento no valor de 360 milhões de dólares, tendo este investimento elevado a empresa ao estatuto de "unicórnio", uma vez que superou os mil milhões de dólares.

Este investimento eleva assim a Outsystems para o estatuto de "unicórnio", uma vez que a sua avaliação supera os mil milhões de dólares. O outro "unicórnio" português é a Farfetch, que atingiu esta fasquia no primeiro trimestre deste ano.