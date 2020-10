Orçamento do Estado apresentado amanhã de manhã

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) vai ser apresentado amanhã, terça-feira, logo de manhã. Em nota de imprensa, o Ministério das Finanças anunicou a conferência de imprensa para as 9h de amanhã.Além do ministro, João Leão, estarão presentes os quatro secretários de estado do Ministério das Finanças. António Mendonça Mendes dos Assuntos Fiscais, Cláudia Joaquim do Orçamento, João Nuno Mendes das Finanças e Miguel Cruz do Tesouro.A proposta do OE2021 vai ser entregue ainda esta segunda-feira no Parlamento, não existindo ainda uma hora para essa entrega.

O PS reagirá pelas 12h15, através do deputado e 'vice' da bancada, João Paulo Correia, enquanto o PSD não marcou uma hora concreta, sendo certo que a reação será sempre depois de terminada a conferência de imprensa nas Finanças.

Também o BE não apontou uma hora definida para a reação à proposta orçamental, que será feita pela dirigente e deputada Mariana Mortágua.

Já o PCP marcou para as 12h uma reação do líder parlamentar João Oliveira, enquanto pelo CDS-PP falará no parlamento logo às 11h a deputada Cecília Meireles. À tarde, o líder dos democratas-cristãos, Francisco Rodrigues dos Santos, fará igualmente uma conferência de imprensa na sede do partido sobre o Orçamento do Estado.

O PAN ainda deverá emitir hoje um comunicado sobre o tema, mas também comentará o documento na Assembleia da República na terça-feira, tal como "Os Verdes", com reação marcada para as 11h45, pelo líder parlamentar José Luís Ferreira.

O Chega não adiantou ainda quando reagirá à proposta de Orçamento do Estado para 2021, enquanto o deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, remeteu igualmente uma declaração pública sobre o documento para terça-feira de manhã.

No ano passado, o documento foi entregue ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, às 23h18 e a conferência de imprensa também se realizou apenas no dia seguinte. Em 2018, o Governo quase ultrapassou o prazo limite - meia-noite - e o documento chegou ao parlamento às 23:48, igualmente com conferência de imprensa um dia depois.

Em 2017, o Orçamento do Estado foi entregue às 23h16, mas ainda se realizou no próprio dia a tradicional conferência de imprensa do ministro das Finanças.