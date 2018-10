O anúncio foi feito na manhã deste sábado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, em conferência de imprensa sobre o processo de negociações do Orçamento do Estado para 2019.

As propinas no Ensino Superior vão fixar-se num máximo de 856 euros no ano lectivo 2019/20. O anúncio foi feito na manhã deste sábado pela deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, em conferência de imprensa sobre o processo de negociações do Orçamento do Estado para 2019.



O partido anunciou que o tecto máximo das propinas ficará nos 856 euros, menos 212 euros do que o valor aplicado actualmente. Esta redução significa uma poupança de "mais de 400 euros", afirmou a deputada bloquista.



Após uma reunião de várias horas entre os representantes do partido e o primeiro-ministro, António Costa, Mariana Mortágua afirmou ainda que o IVA aplicado sobre os espectáculos culturais vai descer de 13% para 6%.

O sector beneficiava de uma taxa de IVA reduzida até ao primeiro Orçamento do Estado do anterior Governo. A proposta original era de que subisse para 23%, mas na especialidade houve um acordo para que ficassem taxados à taxa intermédia.



O BE anunciou também que assegurou um acordo para que o IVA sobre a parte fixa da factura da electricidade desça de 23% para 6%. O IVA que incide sobre a garantia de potência só afectará as pessoas que tenham uma potência contratada até aos 3,45 Kwa.