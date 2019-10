O que querem os empresários do próximo governo?

A prioridade dos empresários para a próxima legislatura são os acordos alargados entre as forças partidárias, de acordo com os resultados do Barómetro do Kaizen Institute em Portugal. A redução da dívida pública e da carga fiscal para as empresas também está no topo da lista.

Mais de metade (55%) dos inquiridos considera que o principal objetivo para o próximo Governo é criar acordos alargados, a nível laboral e fiscal, "para garantir previsibilidade e estabilidade às empresas".

Os resultados também revelam que "40% dos gestores nacionais consideram que o próximo Governo deve focar-se em reduzir os elevados níveis de endividamento do país e 38% elegem como prioritária a redução da carga fiscal das empresas".

Relativamente ao efeito que um parlamento fragmentado poderá ter na sua organização, o inquérito assinala que "51% acreditam que uma maior diversificação partidária na Assembleia da República representará um impacto negativo, enquanto 46% considera que esse cenário não afetará a sua actividade".

58% dos gestores também acreditam que a economia vai estagnar no próximo ano. Ainda assim, estão mais confiantes do que em fevereiro - quando foi realizado o estudo anterior da Kaizen. Metade estima que a sua empresa vá registar um crescimento acumulado entre 5 e 15% nos próximos três anos.

A principal preocupação dos inquiridos é o abrandamento da economia, "com 76% a considerarem que este é o fator externo que mais pode influenciar negativamente a competitividade da sua empresa, seguida da instabilidade política nos países da Europa (40%) e da Guerra Comercial entre os Estados Unidos e a China (27%)".

O Barómetro Kaizen concluiu também como é que as alterações climáticas impactaram a estratégia da maioria das organizações. Metade dos inquiridos afirmam que as preocupações eram origem a medidas concretas – "alterações de procedimentos para reduzir os consumos (62%) e a redução da pegada ambiental dos seus produtos e serviços (59%)".

Segundo o estudo, 34% das empresas investiram nos seus edifícios para torná-los mais sustentáveis e 25% investiram para usar veículos híbridos e eléctricos. Mais de metade também já tomou medidas relativamente à igualdade de género e 15% ainda não tomou mais pretende fazê-lo nos próximos anos.

O Barómetro do Instituto Kaizen, uma consultora e empresa de formação destinada a empresários e instituições, também afirma que os gestores apontam o desenvolvimento dos novos produtos/serviços e a contratação e retenção de talento como áreas determinantes para o sucesso.

A edição de setembro do estudo inquiriu quase 200 gestores de empresas que representam, no seu conjunto, mas de 30% do PIB de Portugal.