O que prevê o BCE para os próximos tempos? Menos crescimento e mais inflação

O Banco Central Europeu (BCE) mostra-se ligeiramente mais pessimista face ao que estava em março, esperando agora que, este ano, a economia da Zona Euro cresça 0,9% e que os preços aumentem 5,4%. As estimativas são piores em 0,1 pontos percentuais em ambos os casos e tanto para este ano, como para o próximo.





De acordo com as primeiras estimativas do Eurosistema divulgadas nesta quinta-feira, 15 de junho, o BCE espera que a economia da Zona Euro avance 0,9% este ano, 1,5% em 2024 e 1,6% em 2025. As projeções ficam aquém das divulgadas anteriormente, em março, quando as previsões apontavam para crescimentos ligeiramente superiores, de 1% este ano e de 1,6% no próximo. A expectativa para 2025 mantém-se.Já relativamente à inflação, o BCE espera que os preços - medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - cresçam 5,4% este ano, abrandando para 3% em 2024 e para 2,2% em 2025. Em março, esperava que a inflação travasse ligeiramente mais: para 5,3% este ano, para 2,9% em 2024 e para 2,1% em 2025.(Notícia em atualização)