O que fazem os milionários no Fórum de Davos

Os homens mais poderosos do mundo reúnem-se na famosa estância de esqui suíça para "melhorar o mundo". Não falta caviar russo e muito álcool

O encontro anual organizado em Davos, na Suíça, pelo Fórum Económico Mundial, que arrancou esta terça-feira, tem como objetivo, desde 1971, "melhorar o mundo". Trata-se de um retiro de quatro dias em que os lideres mais poderosos e empresários influentes se reúnem ali, afastados do mundo num cenário idílico de neve e protegidos por imponentes francoatiradores.

Este ano será marcado por várias ausências, como a do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que cancelou a sua visita devido à paralisação parcial do governo norte-americano na sua batalha para forçar o Congresso a financiar o muro na fronteira com o México. Outras ausências notáveis são a da primeira-ministra Theresa May, por causa da incerteza do Brexit, e do Presidente francês Emmanuel Macron, que enfrenta os protestos dos "coletes amarelos". O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é quem atrai todas as atenções neste Fórum, cujo programa cobre assuntos que vão desde a poluição com plástico até ao alcançar a felicidade, incluindo inteligência artificial e o papel das mulheres nas empresas.



Francoatiradores nos telhados

Mas Davos é basicamente um ponto de encontro de elites, com os seus hotéis, salões de luxo, jantares exclusivos e festas excêntricas, onde não falta o melhor caviar russo, queijo gruyère e muito, mas muito álcool. Por estes dias, a estância de esqui é uma espécie parece o Festival de Cannes. São mais de mil jets privados e helicópteros que aterram, cujos proprietários são protegidos pelos 5 mil agentes de segurança, segundo o The Times. A população passa de 11 mil para 30 mil habitantes e veem-se os francoatiradores nos telhados cobertos de neve.



Uma das festas mais concorridas é a do multimilionário russo Oleg Deripaska e o financeiro britânico Nat Rothschild, onde se podem encontrar as melhores modelos russas e muita vodka. Além desta também há a da JP Morgan e a da Thomson Reuters. Em 2017, a Google contratou Idriss Elba como DJ para a sua festa, onde se comeu entre outras coisas canapés de tubarão. Alugar negócios locais para as festas dos gigantes tecnológicos e financeiros é costume nestes dias.

Chefs, bailes e muitos excessos

No ano passado, a Hub Culture ocupou um cabeleireiro e transformou-o em "A Casa de Gelo", que serviu comida de cinco chefs da equipa de Alain Ducasse, com 22 estrelas Michelin nos seus diversos restaurantes. O Facebook alugou um terreno ao Museu Kirchner e construiu um edifício temporal de três pisos. Depois, há o baile promovido por Matthew Freud, o guru britânico das relações públicas, num chalé privado atrás do Schatzalp Hotel, em estilo art nouveau. David Cameron, George Osborne e Bill Gates foram vistos lá muito animados na pista de dança. Outro exemplo de excessos é o Steigenberger Grandhotel Belvédère, um dos locais onde se realizam muitas reuniões e onde uma simples sanduíche custa €35. Mas os excessos têm um lado solidário. Segundo as regras deste evento, dominado por homens e muito ricos, em 2017 os 185 milhões de euros de patrocinadores destinaram-se a campanhas de apoio à economia digital, à saúde, à educação e ao ambiente.