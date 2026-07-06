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CP normaliza oferta após descida das temperaturas mas mantém medidas preventivas nos comboios

Lusa 10:53
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Tinham sido registados constrangimentos na circulação ferroviária provocados pela vaga de calor.

A CP repôs hoje a totalidade da oferta comercial, após a descida das temperaturas, mantendo medidas preventivas nos comboios de longo curso, depois dos constrangimentos provocados pela vaga de calor na circulação ferroviária.

CP, comboios de Portugal
CP, comboios de Portugal João Miguel Rodrigues/Correio da Manhã

Numa nota informativa, a CP - Comboios Portugal informou que voltou a disponibilizar toda a oferta comercial, embora continue a gerir a ocupação de alguns comboios de longo curso, através do bloqueio da venda de lugares em circulações e horários considerados mais críticos.

A empresa manterá igualmente o reforço da informação aos clientes, sensibilizando-os para a adoção de comportamentos preventivos durante as viagens, bem como a disponibilização de água em várias estações e pontos estratégicos da rede.

Para assegurar melhores condições de climatização, os comboios parqueados continuarão com as cortinas fechadas e, sempre que operacionalmente viável, permanecerão ligados durante o período de parqueamento.

A transportadora acrescentou que continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas, mantendo como prioridade a segurança dos clientes e dos trabalhadores.

Nos últimos três dias, a empresa cancelou preventivamente 18 ligações intercidades devido às temperaturas excecionalmente elevadas, justificando a decisão com a necessidade de reduzir o risco de degradação das condições de refrigeração a bordo e proteger o conforto e o bem-estar de passageiros e trabalhadores.

No domingo, a transportadora esclareceu ainda que o impacto do calor extremo não se limitou ao material circulante, afetando também componentes da infraestrutura ferroviária, como sistemas de sinalização, catenária e aparelhos de mudança de via.

A CP explicou que o risco de incêndio obrigou igualmente à interrupção ou retenção temporária de comboios em alguns troços da rede, sempre que existiram fogos junto à via férrea que impediam a circulação em segurança.

Na mesma ocasião, a empresa rejeitou que os constrangimentos estivessem relacionados com falta de manutenção dos sistemas de ar condicionado dos comboios em circulação, assegurando que as manutenções periódicas são realizadas e admitindo apenas que algumas séries mais antigas apresentam limitações face aos atuais padrões de climatização.

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