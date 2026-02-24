NOS vai compensar de forma proativa clientes que ficaram sem serviço por causa do mau tempo

Compensação "será automaticamente creditada na conta dos clientes na fatura seguinte ao restabelecimento do serviço".

A NOS vai compensar de forma proativa os seus clientes pelos dias de indisponibilidade de serviço, sendo automaticamente creditada na fatura seguinte ao restabelecimento, disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial da operadora de telecomunicações.



NOS vai compensar clientes NOS/Facebook

A Lusa contactou as operadoras na sequência de alguns clientes das zonas afetadas pelo mau tempo que ficaram sem comunicações afirmarem que estavam a receber as faturas sem crédito.

"A NOS vai compensar de forma proativa os seus clientes pelos dias de indisponibilidade de serviço", referiu a fonte, adiantando que "esta compensação, obedecendo ao disposto na legislação em vigor, será automaticamente creditada na conta dos clientes na fatura seguinte ao restabelecimento do serviço".

Estas informações "foram comunicadas, via SMS, aos clientes que receberam faturas".

Adicionalmente, "para ajudar a mitigar a situação, a NOS atribuiu aos clientes afetados dados ilimitados durante 30 dias", acrescentou fonte oficial.

A NOS assevera que, "para os clientes de concelhos abrangidos pela declaração de calamidade, nenhum serviço será interrompido por falta de pagamento de faturas".

Também a Meo e a Vodafone Portugal vão creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de comunicações nas zonas afetadas pelas tempestades.

"Conforme previamente anunciado, a Meo informa que irá creditar os períodos de indisponibilidade de serviços de telecomunicações aos clientes localizados nas zonas afetadas pelas tempestades", disse hoje à Lusa fonte oficial da empresa.

De acordo com a legislação em vigor, "os clientes impactados irão receber um crédito automático correspondente aos dias em que não dispuseram de serviço, o qual será refletido na fatura seguinte ao período de indisponibilidade", acrescentou a mesma fonte.

Na segunda-feira, fonte oficial da Vodafone Portugal explicou à Lusa que, "devido ao automatismo dos processos de faturação da Vodafone - que não foi possível interromper em tempo útil -, foram emitidas faturas a alguns clientes que ficaram sem serviço em consequência da depressão Kristin".

Contudo, "estes clientes serão ressarcidos do valor faturado através de crédito a partir da próxima fatura", asseverou a mesma fonte.