Nos e Vodafone vão partilhar ativos de rede móvel em Portugal

A Nos e a Vodafone pretendem reforçar o acordo de partilha de infraestrutura também na rede móvel. Até agora, o acordo de partilha assinado entre as duas operadoras em 2017 tinha mais abrangência na rede fixa, de fibra ótica, e previa a partilha de um conjunto de torres móveis (cerca de 200). Agora, será um acordo mais alargado, para a rede já existente, e já a pensar no 5G.





Para já as duas operadoras assinaram uma carta de intenções, sendo que o objetivo passa por atingir um acordo definitivo em junho de 2020. Até lá vão negociar em "regime de exclusividade".

Numa altura em que se preparam para o arranque do 5G em Portugal, a Nos e Vodafone pretendem celebrar "um acordo de partilha de ativos móveis de abrangência nacional, garantindo assim maior eficiência e rapidez na cobertura do território nacional", refere um comunicado emitido pela Nos.

A Nos e a Vodafone assinaram em setembro de 2017 um acordo para a partilha de ativos de rede fixa e uma parte pequena da rede móvel e seguem agora com a perspetiva de novo acordo mais alargado na rede móvel numa altura em que o 5G está prestes a arrancar no mercado português.

"A Nos e a Vodafone acreditam que o acordo a celebrar se traduzirá num maior benefício para os seus clientes, melhorando a cobertura nacional e a qualidade do serviço prestado", acrescenta o comunicado.

Caso a carta de intenções se concretize num acordo, as duas operadoras vão poupar custos já que terão que instalar menos antenas e outros ativos relacionados com a rede móvel.

As duas companhias garantem que vão manter o "controlo estratégico das suas redes", bem como "total independência na definição e prestação de serviços aos seus respetivos clientes", assegurando também que não vão partilhar "espectro". O que significa que a partilha é da infraestrutura e não das componentes ativas da rede.

De acordo com dados recentes da Anacom, a Meo é líder em Portugal no segmento de voz móvel com uma quota de 42,7%. A Vodafone é a segunda (30,2%), surgindo depois a Nos (24,7%). No Multiple Play (clientes com vários serviços) a Meo tem uma quota de 40,6%, a Nos 37,4% e a Vodafone 17,8%."Com este acordo, a Nos renova o seu compromisso de investimento na criação de condições que, não só permitirão às empresas portuguesas prepararem-se para responder ao desafio da transformação digital, mas também às famílias que terão assim a oportunidade de escolher as melhores ofertas e um serviço de excelência", refere Miguel Almeida, CEO da Nos.

"Esta parceria trará benefícios significativos aos nossos clientes, aumentando a confiança nos serviços que prestamos e fortalecendo a concorrência no mercado de telecomunicações, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento da sociedade gigabit em Portugal", afirma, por seu turno, Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal.