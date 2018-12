A Nissan adoptou em Setembro medidas para melhorar o processo de inspecção nas suas fábricas, admitindo graves deficiências.

A Nissan, atingida nos últimos meses por um escândalo relacionado com a inspecção dos seus veículos no Japão, anunciou hoje ter descoberto novos problemas que obrigam a chamar cerca de 150.000 viaturas à oficina.



Esta é mais uma má notícia para o fabricante nipónico, que está a passar por uma fase difícil, com a prisão, em 19 de Novembro, de Carlos Ghosn, demitido da presidência do conselho de administração por suspeita de falsificação de informação financeira.



Ghosn é suspeito de não ter declarado rendimentos no valor de cerca de 38 milhões de euros (cinco milhões de ienes), que terá recebido entre 2011 e 2014.



Segundo a agência nipónica Kyodo, o ex-presidente da Nissan Motor terá também utilizado fundos da empresa japonesa para cobrir perdas de investimentos pessoais no valor de cerca de 13,2 milhões de euros.



No final de Setembro, a Nissan adoptou medidas para melhorar o processo de inspecção nas suas fábricas, admitindo graves deficiências.



Na altura, a empresa anunciou um investimento de "170 a 180 biliões de ienes nos próximos seis anos" (mais de 1,3 biliões de euros) nas medidas a aplicar.



No outono de 2017, a Nissan foi forçada a suspender temporariamente a produção no Japão e a chamar à oficina mais de um milhão de veículos devido a irregularidades na inspecção final dos seus carros.



Já este ano, no Verão, a empresa deu conta da falsificação de valores nos testes para medir o consumo de combustível e as emissões de gases poluentes.