Não perca a edição especial da SÁBADO sobre os 20 anos do euro

Saiba como o projeto do euro foi posto em prática e leia as entrevistas ao antigo Presidente da República Cavaco Silva e ao governador do Banco de Portugal Mário Centeno. A revista conta ainda com textos de opinião de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; dos eurodeputados José Manuel Fernandes e Margarida Marques e ainda do politólogo João Pereira Coutinho, bem como do jornalista Bruno Faria Lopes.Carlos Costa, o 17.º governador do Banco de Portugal, também colabora nesta revista, bem como a jornalista Helena Garrido.Num ensaio, o professor catedrático aposentado João Ferreira do Amaral responde à pergunta: "E se Portugal não tivesse aderido ao Euro?"Não perca esta edição especial.