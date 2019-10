Não é fácil para os jovens que entraram nos últimos anos no mercado de trabalho de pouparem, garante à SÁBADO Pedro Brinca, professor de macroeconomia na Nova School of Business and Economics, no Dia Mundial da Poupança. Os salários baixos são parte do problema, mas não o principal. "Antes fazia sentido uma pessoa endividar-se na compra de uma casa, porque ao longo da vida o rendimento tendia a crescer. Mas a insegurança no trabalho mudou isso", explica à SÁBADO.

A situação económica não incentiva à poupança. "Durante a crise a taxa de poupança aumentou porque os portugueses deixaram de comprar bens duráveis como carros e eletrodomésticos." Mas quando a economia retomou o crescimento, o consumo destes bens aumentou.

Para além disso, o incentivo à poupança também não abunda. "As taxas de juro são tão baixas que a remuneração da poupança é zero", diz Pedro Brinca.

Então, o que podem fazer os jovens? "É muito complicado. Só aqueles que vivem com os pais – e cerca de 40% só saem de casa depois dos 35 anos – é que têm oportunidade para poupar."

O professor universitário dá como exemplo os licenciados da faculdade onde leciona que entram no mercado de trabalho, em média, a ganhar 1100 euros por mês. "Se arrendarem casa em Lisboa, não conseguem um T0 por menos de 700 euros, mais alimentação e transporte, não sobra muito."

Ainda assim não é impossível, mas depende muito do nível de conforto que cada um está disponível a abdicar. "Em vez de Lisboa, pode-se ir viver para Loures. Gasta-se uma hora no trajeto e talvez se poupe 150 a 200 euros por mês. Será que compensa?" Para o especialista, os jovens não têm rendimento suficiente sequer para abdicar de um nível de conforto.

Até aqui, uma forma de aumentar a taxa de poupança era incentivar a compra de habitação própria. "É uma poupança forçada porque tem de se pagar aquele valor todos os meses." Mas a instabilidade dos contratos de trabalho torna essa decisão um passo demasiado arriscado. "Por outro lado, limita-os se receberem propostas fora da área onde residem."



Partilhar casa com alguém é, para além de continuar a viver com os pais, uma forma de amealhar algum dinheiro. "É muito comum em Londres e em Nova Iorque."



