Se os mais novos associam rapidamente a bata branca aos médicos e às (não tão agradáveis) vacinas, a verdade é que estas lhes podem ensinar muitas coisas, incluindo como poupar . É esta a proposta do Doutor Finanças para este dia da popuança, através do lançamento de um livro infantil para promover hábitos de poupança nas crianças.Doutor Finanças e a Bata Mágica quer promover entre as crianças um método de poupança que se chama "Gastar, Poupar, Ajudar" através de uma história, da realização de exercícios práticos e desafios, bem como a possibilidade de montar três mealheiros que permitem pôr em prática todos os conselhos dados. Foi desenvolvido para crianças entre os seis e os dez anos.Para Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, "a literacia financeira deverá entrar nas nossas vidas o mais cedo possível, pois isso vai ajudar-nos seguramente a tomar melhores opções no futuro. Este livro é um exemplo concreto da nossa vontade de fazer chegar estas ideias a um público cada vez mais jovem e desta forma criar o bichinho da poupança desde cedo nas nossas vidas".Além disso, e porque "não vemos o livro como uma fonte de rendimento ou um produto", diz o CEO em comunicado, o valor das receitas do livro reverterá a favor de ações de responsabilidade social. Este está disponível nas livrarias e outros pontos habituais a partir desta quinta-feira, 31 d eoutubro, e tem o custo de 9,99 euros.