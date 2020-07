Moody’s não se pronuncia sobre Portugal

A Moody’s optou, uma vez mais, por não se pronunciar sobre a dívida soberana de Portugal, que se manteve assim no último grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, um nível acima de "lixo"), em Baa3.

Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) permanece ‘positivo’.

De acordo com a calendarização da Moody’s para 2020, este ano a agência já não tem previstas datas para uma avaliação de Portugal, mas poderá fazê-lo se considerar que as circunstâncias o justificam.

No passado dia 17 de janeiro, primeira data do ano para a Moody’s poder eventualmente mexer na classificação e/ou perspetiva da dívida da República Portuguesa, a agência decidiu não se pronunciar.

A última vez que o fez foi em agosto do ano passado. Nessa altura, elevou o "outlook" de ‘estável’ para ‘positivo’, optando por esperar pelas eleições de outubro para ver que rumo político é que o país seguiria e assegurar-se de que o novo governo manteria a trajetória de descida da dívida pública.

Confirmados esses cenários, e numa altura em que as condições de financiamento se revelavam ainda melhores e o OE2020 tinha aprovado na generalidade, tudo apontava para o "upgrade" em janeiro, mas tal não aconteceu. E agora, com a pressão do impacto económico da covid-19, a agência poderia ter-se decidido por um corte da perspetiva, mas esta permaneceu ‘positiva’.

No passado dia 6 de abril a Moody’s cortou o "outlook" do sistema bancário nacional, depois de a Fitch já o ter feito.

Depois, a 10 de julho, procedeu a uma análise periódica, que não fazia parte das avaliações calendarizadas [ou seja, não pressupunha avaliação da notação nem da perspetiva], e não houve mudanças significativas na avaliação que a agência faz ao país. Isso criou a expectativa de que a agência pudesse nem mexer no "outlook".

Nessa análise periódica geral, a Moody’s disse que o perfil de crédito da República, com um "rating" de Baa3 (um nível acima de "lixo"), era sustentado pela robustez económica do país, que "equilibra a diversificação e a riqueza relativa de Portugal perante o seu modesto potencial de crescimento".

Nesta altura, a agência frisou que a solidez das instituições refletia o seu forte enquadramento institucional, bem como o lento retorno no país das pressões emanadas da crise da dívida soberana na Zona Euro.

Mas também deixou alertas. Referiu que a classificação de Ba3 (terceiro nível de "lixo") para a robustez orçamental de Portugal se devia ao elevado encargo da dívida por parte do setor público, que "é um dos mais elevados da União Europeia e uma forte limitação ao "rating" soberano".

Além disso, a suscetibilidade de Portugal aos riscos de evento, cuja avaliação também recai na categoria especulativa, "reflete os riscos colocados pelo setor bancário e por riscos residuais da liquidez soberana", destacou na sua análise da semana passada.

A Moody’s, recorde-se, foi a primeira das três grandes agências a colocar Portugal no "lixo" (investimento especulativo) e foi a última a retirá-lo desse patamar. Aconteceu em outubro de 2018. A Fitch e a S&P dão uma melhor classificação à República, com as notações em dois níveis acima de "lixo".





Quando vai haver mais análises este ano?

Moody’s

Baa3 com "outlook" positivo

• Já não tem mais datas agendadas



Standard & Poor’s

BBB com "outlook "estável;

• 11 de setembro



DBRS

BBB Alto com "outlook" estável;

• 18 de setembro



Fitch

BBB com "outlook" estável;

• 20 de novembro