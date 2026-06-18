Meta reforça controlos parentais com novas funcionalidades de IA

A nova configuração destina-se a ocultar conteúdos inadequados para adolescentes em algumas das secções mais importantes da aplicação.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Meta reforçou as contas dos adolescentes com novos controlos parentais e novas funcionalidades potenciadas por Inteligência Artificial (IA) que se encarregam, entre outras coisas, de notificar os pais caso detetem pesquisas que insistam em temas sensíveis.



Meta AP

Num comunicado publicado 'online', a tecnológica afirmou que implementou recentemente a classificação de conteúdos do Instagram para maiores de 13 anos a nível global, o que introduz novos ajustes nas contas de adolescentes.

A nova configuração por predefinição para maiores de 13 anos no Facebook destina-se a ocultar conteúdos inadequados para adolescentes em algumas das secções mais importantes da aplicação.

A medida centra-se, concretamente, na secção de notícias (Feed) e nos "Reels", além de limitar a capacidade dos adolescentes de interagirem com perfis, páginas, grupos e eventos que publiquem principalmente conteúdos inadequados.

As restrições aplicam-se de forma diferente consoante a aplicação e, por exemplo, no Messenger, limita-se a possibilidade de ver 'links' para conteúdos inadequados do Facebook, bem como de conversar com contas que costumam publicar conteúdos semelhantes.

A Meta dispõe agora de funcionalidades potenciadas por IA que identificam contas de menores e baseiam-se principalmente na análise do contexto, estratégia a ser implementada no Instagram Reels, no Instagram Live e nos Grupos do Facebook.

Além disso, a tecnológica também utilizará a análise visual, que se encarrega de analisar fotografias e vídeos para encontrar pistas sobre a idade do utilizador.

Aqui, a Meta faz uma distinção para evitar equívocos: não se trata de uma ferramenta de reconhecimento facial, mas de uma análise visual de elementos como a altura do utilizador ou a estrutura óssea.

Ao combinar ambas as tecnologias impulsionadas pela IA, a empresa garante que pode aumentar "significativamente" o número de contas de menores que identifica e elimina.

Além disso, o Instagram passará a notificar os pais caso identifique pesquisas repetidas num curto período de tempo relacionadas com automutilação ou suicídio, funcionalidade disponível na União Europeia (UE).

A 'gigante' da tecnologia oferece ainda uma gestão centralizada para pais ou tutores através do 'Family Center', um espaço que centraliza a gestão da atividade dos filhos no Instagram, no Meta Horizon, no Facebook e no Messenger.