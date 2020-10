Inês Silva está em contracorrente. Ao contrário das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, a influencer decidiu despedir-se. Razão: o seu negócio cresceu tanto que, em junho, dedicou-se a ele a tempo inteiro. Trabalhava como marketing manager e relações públicas numa empresa de restauração, mas mantinha, ao mesmo tempo, uma loja online de artigos de luxo em segunda mão. "Durante o confinamento, as pessoas compraram muito. É mesmo como o ditado diz: 'Enquanto uns choram, outros vendem lenços'", diz àA empresária, de 34 anos, formada em design (que nunca exerceu), personifica o sucesso deste mercado. O negócio do luxo em segunda mão está a crescer 12% ao ano e já representa globalmente um volume de 25 mil milhões de euros, segundo a empresa de consultoria Boston Consulting Group. Com a pandemia, em vez de se retraírem, as vendas aumentaram.