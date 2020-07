Fazer pagamentos por plataformas como o MB Way vai ficar mais barato. O Parlamento prepara-se para aprovar esta quinta-feira em votação final global o novo pacote legislativo que "acaba com as comissões bancárias nas pequenas operações".Na prática, cada cliente poderá fazer 25 transferências gratuitas por mês em operações de até 30 euros e num máximo de 150 euros mensais, diz ao Correio da Manhã o deputado do PS Miguel Matos, que coordenou o grupo de trabalho. A partir deste montante, é cobrada uma taxa de 0,2% nos cartões de débito e de 0,3% nos cartões de crédito: numa operação de 40 euros, a comissão associada ronda os 8 cêntimos.As contas de serviços mínimos bancários também passarão a ter disponíveis cinco transferências de até 30 euros, mensalmente. Quanto aos empréstimos, o Parlamento vai pôr fim às comissões cobradas no processamento das prestações bancárias, mas apenas nos novos contratos. Acabará também a comissão de destrate – que põe fim a uma hipoteca ou ao registo de uma garantia. "Os clientes bancários sairão mais protegidos de comissões cobradas à sua revelia", resume Miguel Matos.