Grupo EDP já vale mais que o resto do PSI-20

Os efeitos da pandemia e o aumento de capital de 1,02 mil milhões de euros afastaram ainda mais o Grupo EDP das restantes cotadas da praça portuguesa. Ao ponto de atualmente a capitalização bolsista conjunta da EDP e da EDP Renováveis (EDPR) ser já superior à soma do valor de mercado das restantes 16 cotadas que integram o índice português.

Há muito que a EDP é a cotada mais valiosa da bolsa portuguesa, tendo descolado da Galp Energia e da Jerónimo Martins, que também já ocuparam o trono do PSI-20 no passado. Assumindo já o efeito do aumento de capital, cujo período de subscrição arranca esta quinta-feira e com a colocação garantida, a EDP apresenta uma capitalização bolsista de 18,03 mil milhões de euros, o valor de mercado mais elevado registado até hoje por uma cotada portuguesa.



