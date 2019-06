Mário Centeno quer que a revisão de carreiras e alterações de salários sejam sujeitas a um estudo prévio antes que aconteçam. O estudo será feito com critérios definidos pelo Governo, de acordo com a versão preliminar do Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO).

O documento será tornado público através de publicação no Boletim de Trabalho e do Emprego.