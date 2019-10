Mais de 50% dos portugueses consegue pagar imprevistos até 640 euros

Um estudo da Intrum, especialista na indústria de Serviços de Gestão de Crédito, divulgado esta quarta-feira, concluiu que 55% dos portugueses inquiridos poderia, sem ter que pedir dinheiro emprestado, pagar uma despesa imprevista de 640 euros.Para a realização do Relatório de Pagamentos do Consumidor Europeu, "a Intrum recolheu dados de 24.398 consumidores em 24 países europeus para adquirir o conhecimento da vida quotidiana dos consumidores europeus, dos seus gastos e da sua capacidade de gerir os orçamentos domésticos numa base mensal", esclarece à Lusa.Segundo os dados divulgados em comunicado hoje, em Portugal, a geração dos chamados ' millennials ' (entre os 25 e 34 anos) é a que mais poupa, com sete em cada 10 (70%) a afirmar poupar dinheiro todos os meses, comparando com as pessoas com mais de 50 anos, na qual a percentagem dos que poupam atinge o valor mais baixo (55%)."Estes valores, muito em linha com a média europeia (68%) e (53%) respetivamente, distanciam-se significativamente da vizinha Espanha onde a faixa etária a partir dos 50 anos é o grupo que mais poupa, atingindo os 73%".O estudo concluiu também que, dos portugueses inquiridos, 59% revela conseguir poupar, em média, 193 euros todos os meses, sendo que 62% investe as suas economias em contas poupanças, apesar desta percentagem ter vindo a revelar uma tendência decrescente, com um ligeiro decréscimo comparativamente ao ano anterior (66%).Já 9% dos inquiridos revela não saber como investe as suas poupanças, um valor mais baixo do que em 2017, que tinha sido de 12%.A divulgação do estudo vem a propósito do Dia Mundial da Poupança, que se assinalada no dia 31 de outubro e que foi criado pela Sociedade Mundial de Bancos de Poupança, "para promover a poupança pessoal e fortalecer a autossuficiência económica das pessoas".