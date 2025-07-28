Luis Suárez é oficial e a contratação mais cara de sempre do Sporting: todos os valores do negócio

Nunca a SAD liderada por Frederico Varandas tinha dado tanto em valor fixo por um futebolista, superando os 20 M€ de Gyökeres

Aí está Luís Suárez! O avançado, de 27 anos, foi oficializado pelo Sporting ao final da tarde desta segunda-feira pelo Sporting, que à CMVM comunicou um acordo até 2030 pelo reforço colombiano, protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. A SAD liderada por Frederico Varandas paga ao Almería 22,1 milhões de euros fixos (22.157.675,47 €), tendo sido acordados mais 5,2 (5.263.157,89 €) via objetivos, ainda que estas cifras reflitam, também, montantes referentes aos mecanismos de financiamento e de solidariedade, explica-se no documento.



A verdade é que nunca a sociedade verde e branca tinha adiantado - e vai, numa operação de factoring, pagar numa única tranche aos rojiblancos - tamanha verba inicial por um futebolista, superando-se os 20 milhões por Viktor Gyökeres ao Coventry (2023), os 19 por Conrad Harder ao Nordsjaelland (2024) e ainda os 18 de Morten Hjulmand ao Lecce (2023).

Nota, também, para os serviços de intermediação, que se fixam nos 1,25 milhões de euros; quanto ao Almería, reserva o direito a receber 10% de uma mais-valia relativa a uma futura transferência.

Tal como Record tinha antecipado, Suárez já trabalhou com os novos companheiros, esta manhã, em Alcochete, deixando expressivas indicações a nível físico, tático e técnico, e já com... a Supertaça na mira.

Eis o comunicado do Sporting:A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado:

1. A Sporting SAD chegou a acordo com o clube Unión Deportiva Almería (adiante UD Almería) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Javier Suárez Charris (adiante “Jogador”), pelo montante total fixo de € 22.157.675,47 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), ao qual poderá acrescer um montante total condicional de € 5.263.157,89 (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), mediante a verificação de determinados objectivos relacionados com a performance desportiva do Jogador e da Sporting SAD;

2. Os valores acima referidos incluem os montantes correspondentes a custos de financiamento e ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros;

3. O UD Almería fica com o direito a receber o montante correspondente a 10 % da mais-valia de uma futura transferência;

4. Os serviços de intermediação relativos à transferência do jogador ascendem a € 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil euros)

5. Foi celebrado entre a Sporting SAD e o Jogador um contrato de trabalho desportivo válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2030, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros).

Lisboa, 28 de Julho de 2025