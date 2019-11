O Montepio obteve um resultado líquido consolidado de 17,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, menos 21% do que no período homólogo, anunciou o banco em comunicado.

Nos primeiros nove meses de 2018, o banco tinha atingido lucros de 22,4 milhões de euros.

Segundo o banco, a queda dos resultados este ano reflete "o aumento dos impostos em 27 milhões de euros e a menor contribuição das operações em descontinuação (Finibanco Angola) em 11,3 milhões de euros.

A margem financeira atingiu os 180,4 milhões de euros no período em análise, contra 189,3 milhões de euros no período homólogo de 2018, enquanto o produto bancário subiu 9,8% para os 322,5 milhões de euros.