A empresa norte-americana Amazon admitiu que milhares dos trabalhadores que fabricam as colunas Echo e os dispositivos de leitura Kindles, na China, foram contratados e pagos de forma ilegal. A Amazon emitiu um comunicado onde se diz arrependida com estes problemas desvendados pelo jornal britânico The Guardian.A empresa norte-americana revelou ainda que encomendou uma auditoria interna à fábrica Foxconn em Março e descobriu que foram contratados ilegalmente vários trabalhadores que não estavam a ser remunerados pelas horas extras de acordo com as regras da empresa e da China.Segundo apurou a Amazon, os próprios trabalhadores não estavam a receber subsídio de férias e deixavam de ser pagos se adoecessem, podendo ainda ser despedidos sem qualquer indemnização.Diz comunicado emitido pela empresa: "A Amazon leva muito a sério as violações ao seu código de trabalho. No caso da fábrica Foxconn em Hengyang, a Amazon completou a sua mais recente auditoria em Março de 2018 e identificou duas questões importantes de endereçar"."Pedimos imediatamente uma acção correctiva à atitude da fábrica de Foxconn que detalhava o seu plano para remediar os problemas identificados e estamos ainda a conduzir uma avaliação para monitorizar a implementação e o respeito pelo nosso código de conduta."