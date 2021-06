Interrupções de fornecimento valem coima de 425 mil euros à EDP Comercial

A EDP Comercial foi alvo de uma coima no valor de 850 mil euros por parte da ERSE. No entanto, o valor da coima foi reduzido para metade após a empresa ter colaborado e aceitado compensar os clientes lesados.

A EDP Comercial foi condenada ao pagamento de uma coima de 850 mil euros por parte da ERSE- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos devido a 97 contraordenações relacionadas com interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, indica esta terça-feira, em comunicado, o regulador.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No entanto, a empresa apresentou "uma proposta de transação, reconhecendo grande parte dos factos constantes da nota de ilicitude e a sua responsabilidade a título negligente, tendo-se disponibilizado para compensar os 49 clientes lesados que ainda nãotinham recebido qualquer compensação, no valor total de 4.315 euros".Assim, a ERSE decidiu reduzir a coima para 425 mil euros já pagos pela empresa.A EDP Comercial foi alvo de um processo de contraordenação na sequência de "denúncias e reclamações, reportando interrupções do fornecimento de energia elétrica e de gás natural a consumidores, fora dos casos excecionados ou permitidos porlei", refere o regulador.A investigação levou a que fossem apuradas 97 contraordenações que incluem a interrupção do fornecimento de energia elétrica e de gás natural "fora dos casos excecionados ou permitidos por lei" e o atraso no pagamento das compensações devidas aos clientes, entre outras infrações.