Instabilidade no Médio Oriente leva preços dos combustíveis a subirem

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os preços dos combustíveis vão interromper a tendência de descida registada nas últimas semanas e devem voltar a subir na próxima segunda-feira. O preço da gasolina simples 95 deverá aumentar 2,5 cêntimos por litro, enquanto o litro do gasóleo simples deverá subir dois cêntimos.







combustíveis, gasolina, gasoleo

Os preços médios diários são apurados pela DGEG com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Assim, a partir de 23 de outubro, o preço médio da gasolina praticado nos postos de abastecimento deverá ser de 1,785 euros por litro. Já o preço do diesel deverá fixar-se nos 1,731 euros.De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, o preço médio do gasóleo simples esta segunda-feira era de 1,711 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 se situava nos 1,76 euros por litro.A subida nos preços dos combustíveis acontece numa semana em que os preços do petróleo nos mercados internacionais negociaram metade da semana em alta, devido ao escalar do conflito no Médio Oriente, entre o Hamas e Israel. O WTI e o Brent, crude de referência para a Europa, acumulam um ganho de 8% e 10% nas duas últimas semanas.