Inflação abranda para 1,6% em novembro

A inflação voltou a abrandar em Portugal para os 1,6% em novembro, face aos 2,1% de outubro, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quinta-feira.





" Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 1,6% em novembro de 2023, taxa inferior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere o INE, que acrescenta que "o principal contributo para esta desaceleração provém do efeito de base associado ao aumento mensal de preços registado nos produtos alimentares no último mês (0,4%) ter sido inferior ao que se verificou em novembro de 2022 (1,7%)".