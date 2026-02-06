Icónico Lotus de Senna está à venda por 12 milhões de euros

Capaz de debitar mais de mil cavalos de potência, o Lotus 98T deu duas vitórias e cinco "pole positions" a Ayrton Senna. Vai a leilão em março.

O icónico Lotus 98T de Ayrton Senna, que deu ao piloto brasileiro cinco "pole positions" e duas vitórias na temporada de 1986, vai a leilão na primeira quinzena de março pelo exorbitante preço de 12 milhões de euros. O monolugar é considerado um dos carros mais potentes da história da competição, capaz de debitar mais de mil cavalos, e está neste momento em exposição em Paris para ser admirado pelos aficionados da Fórmula 1 (F1).

O modelo, facilmente reconhecível devido à sua pintura preta e dourada, foi o último a ser patrocinado pela marca britânica John Player Special, agora pertencente à Imperial Tobacco Group. Foi neste monolugar que Senna começou a tradição de erguer a bandeira brasileira enquanto ainda estava no "cockpit", depois de ter conquistado a sua segunda vitória com o 98T nos EUA - um gesto que repetia sempre que vencia um Grande Prémio.

Um ano antes de conduzir este modelo, o tricampeão mundial conquistou a sua primeira vitória na F1 em Portugal, no autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril, num dia chuvoso. Quarenta anos depois, o monolugar voltou ao tradicional circuito português para ser conduzido pelo sobrinho de Senna, Bruno Senna - também ex-piloto da competição.

De acordo com a Sotheby's, uma sociedade de vendas por leilão com sede em Londres, Senna entrou na F1 num dos períodos mais "animados". "Os carros eram monstros com motores turboalimentados, não havia restrições quanto à potência e o regulamento pouco rígido permitia grandes diferenças entre o dia da corrida e a qualificação", lê-se na descrição do icónico modelo, que foi desenhado por Gérard Ducarouge.

"Este magnífico carro é o 'chassis' de maior sucesso a emergir dos dois anos históricos de Senna na John Player Team Lotus e ficará para sempre associado a um dos maiores pilotos que já honraram o desporto. Mais do que isso, é um ícone de um período em que a Fórmula 1 levou ao limite tanto o homem como a máquina — e os gigantes dominavam a terra", indica ainda a Sotheby's.