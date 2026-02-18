Sábado – Pense por si

Homem condenado a pagar €15 mil à Ryanair por "obrigar" desvio de voo para o Porto

Luana Augusto
Luana Augusto 16:28
Homem agrediu vários passageiros e tripulantes que seguiam a bordo de um voo de Dublin para Lanzarote e foi condenado ao pagamento de uma indemnização. Ryanair congratulou a decisão por parte do tribunal.

Um homem foi condenado, pelo Tribunal de Dublin, ao pagamento de uma indemnização de 15 mil euros à Ryanair, por ter obrigado a companhia aérea a desviar-se para o Porto depois ter agredido vários passageiros e tripulantes que seguiam a bordo de um voo de Dublin para Lanzarote. No avião seguiam 160 passageiros e 6 tripulantes.

Ryanair
Ryanair

A Ryanair congratulou-se agora com esta decisão por parte do tribunal. "Congratulamo-nos com a decisão do Tribunal Circuito de Dublin de condenar um homem de Dublin a pagar 15 mil euros de indemnização, na sequência do desvio de um voo de Lanzarote, de Dublin para o Porto, devido ao seu comportamento perturbador", disse um porta-voz da companhia em comunicado.

Segundo a empresa, "esta decisão reforça as graves consequências enfrentadas pelos passageiros que se envolvem em comportamentos perturbadores, incluindo proibições de viagem e multas por desembarque, ao abrigo da política de tolerância zero da Ryanair". "Esperamos que esta decisão dissuada ainda mais comportamentos perturbadores nos voos, para que tanto os passageiros como a tripulação possam viajar sem ter de lidar com este comportamento repreensível."

A Ryanair disse ainda estar "empenhada em garantir que todos os passageiros e tripulantes viajem num ambiente confortável, livre de perturbações desnecessárias causadas por um pequeno número de passageiros indisciplinados". 

